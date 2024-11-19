В Крыму задержали подозреваемых в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

ФСБ уточняет, что задержанная женщина вела наблюдение за Транковским. Фигурантка выяснила, где он живет, каким транспортом и маршрутами передвигается. Сообщник подозреваемой собрал, заложил и дистанционно подорвал бомбу, компоненты для создания которой ему через тайники передали кураторы. При обыске правоохранители обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.