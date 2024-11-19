В Крыму задержали подозреваемых в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота
Силовики задержали двоих россиян, подозреваемых в подрыве автомобиля начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, 47-летний житель Ялты и 38-летняя жительница Севастополя подорвали автомобиль под управлением Транковского 13 ноября по заданию службы безопасности Украины (СБУ). Офицер погиб.
ФСБ уточняет, что задержанная женщина вела наблюдение за Транковским. Фигурантка выяснила, где он живет, каким транспортом и маршрутами передвигается. Сообщник подозреваемой собрал, заложил и дистанционно подорвал бомбу, компоненты для создания которой ему через тайники передали кураторы. При обыске правоохранители обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
В день инцидента, 13 ноября, следственные органы СК России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Уточнялось, что подрыв автомобиля произошел в Гагаринском районе Севастополя. О гибели военнослужащего в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Сотрудники ФСБ установили, что организатором теракта является начальник пятого управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.
Утром 7 октября в Новотроицком Херсонской области взорвался автомобиль, начальник районного отдела МВД получил ранения. По данным регионального СК, под днищем машины сработало взрывное устройство. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «е» ч. 2 ст. 105).