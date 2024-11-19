Федермессер уходит с должности директора Московского центра паллиативной помощи
Со 2 декабря общественный деятель Нюта Федермессер уходит с поста директора Московского центра паллиативной помощи. На этой должности она работала восемь лет. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Федермессер останется советником по социальной политике при губернаторе Нижегородской области, в правлении фонда «Вера» и в проекте «Народного фронта» «Регион заботы», отметила общественный деятель.
Решение об уходе, по словам Федермессер, она приняла еще в 2023 г. С того момента деятель занималась подготовкой команды и передачей дел.
Причины ухода Федермессер изложила в «лонгриде», основной она назвала – затруднительное ведение дел в Москве с учетом того, что 70% времени деятель находится вне города.
В конце августа прошли инженерные работы в центре паллиативной помощи в Москве. Там произвели работы по благоустройству территорий, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.