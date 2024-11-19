Экс-депутат Брюханова заочно осуждена на восемь лет по делу о фейках про ВС РФ

Анастасии Брюхановой 31 год. Она трижды выдвигала свою кандидатуру для участия в выборах разного уровня: в 2016 г. ее избрали муниципальным депутатом Щукина, в 2019 г. она не была допущена к участию в выборах в Московскую городскую думу, а в 2021 г. участвовала в выборах в Госдуму. Является ведущей YouTube-канала «Объектив». После начала российской спецоперации на Украине покинула РФ. В апреле 2023 г. против Брюхановой было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). В Telegram-канале «Объектива» сообщалось, что поводом стало видео на их YouTube-канале, в котором Брюханова пересказала расследование журналистов The New York Times о событиях в украинской Буче. В декабре 2023 г. МВД России объявило экс-депутата в розыск.