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Экс-депутат Брюханова заочно осуждена на восемь лет по делу о фейках про ВС РФ

Ведомости

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Москвы Анастасию Брюханову к восьми годам лишения свободы, признав ее виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Брюханова, согласно приговору, должна отбыть наказание в исправительной колонии общего режима. Срок будет исчисляется с момента экстрадиции на территорию России или с момента ее задержания внутри страны. Суд также лишил экс-депутата права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Анастасии Брюхановой 31 год. Она трижды выдвигала свою кандидатуру для участия в выборах разного уровня: в 2016 г. ее избрали муниципальным депутатом Щукина, в 2019 г. она не была допущена к участию в выборах в Московскую городскую думу, а в 2021 г. участвовала в выборах в Госдуму. Является ведущей YouTube-канала «Объектив». После начала российской спецоперации на Украине покинула РФ. В апреле 2023 г. против Брюхановой было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). В Telegram-канале «Объектива» сообщалось, что поводом стало видео на их YouTube-канале, в котором Брюханова пересказала расследование журналистов The New York Times о событиях в украинской Буче. В декабре 2023 г. МВД России объявило экс-депутата в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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