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В МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте

Ведомости

Отметки в паспорте о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета по месту жительства в пределах РФ, а также сведения об отношении к воинской обязанности являются обязательными для граждан России. Об этом сообщило главное управление по вопросам миграции МВД.

Опционально в паспорт могут быть внесены сведения о регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 14-летнего возраста, ранее выданных паспортах, документах, удостоверяющих личность за пределами РФ.

Также в паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями, в частности, о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (налоговыми органами). Самостоятельное вносить сведения в паспорт нельзя, это сделает его недействительным, напомнили в МВД.

18 ноября правительство сообщило о запуске сервиса «Жизненная ситуация» для восстановления и замены документов на портале «Госуслуги». Через него можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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