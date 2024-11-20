В МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте
Отметки в паспорте о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета по месту жительства в пределах РФ, а также сведения об отношении к воинской обязанности являются обязательными для граждан России. Об этом сообщило главное управление по вопросам миграции МВД.
Опционально в паспорт могут быть внесены сведения о регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 14-летнего возраста, ранее выданных паспортах, документах, удостоверяющих личность за пределами РФ.
Также в паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями, в частности, о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (налоговыми органами). Самостоятельное вносить сведения в паспорт нельзя, это сделает его недействительным, напомнили в МВД.
18 ноября правительство сообщило о запуске сервиса «Жизненная ситуация» для восстановления и замены документов на портале «Госуслуги». Через него можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.