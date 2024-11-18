Сервис для восстановления и замены документов запустили на «Госуслугах»
Сервис «Жизненная ситуация» для восстановления и замены документов был запущен на портале «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале правительства России.
Посредством нововведения можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что сервисы «жизненные ситуации» необходимы, чтобы люди получали госуслуги «в одном месте, быстро и удобно».
«Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно, без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», – сказал Григоренко.
2 ноября в правительстве сообщили о запуске сервиса «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион, с помощью которого можно в электронном виде подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, пенсии и социальные выплаты, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад или встать на учет в военкомате.
21 октября на «Госуслугах» был запущен сервис «Жизненная ситуация» для оказания помощи многодетным семьям. На платформе есть возможность оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение.
Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» – часть проекта «Государство для людей». Такие сервисы помогают гражданам быстрее и эффективнее справляться с возникшими трудностями.