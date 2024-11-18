Сервис для восстановления и замены документов запустили на «Госуслугах»

2 ноября в правительстве сообщили о запуске сервиса «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион, с помощью которого можно в электронном виде подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, пенсии и социальные выплаты, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад или встать на учет в военкомате.