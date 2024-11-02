На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион

Сервис также сможет оперативно предоставить справочную информацию о переезде в другой регион. Например, расскажет, как обеспечить комфортный переезд людям с ограниченными возможностями, подберет транспортную компанию для перевозки вещей, подскажет, как собрать в дорогу домашних животных, а также какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть. Кроме того, портал способен помочь с поиском работы на новом месте жительства.