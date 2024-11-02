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На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион

Ведомости

Сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион теперь доступен на портале «Госуслуги», говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов – от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис "Жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрее оформлять все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», – приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Благодаря порталу появилась возможность подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, пенсии и социальные выплаты, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад или встать на учет в военкомате в электронном виде.

Сервис также сможет оперативно предоставить справочную информацию о переезде в другой регион. Например, расскажет, как обеспечить комфортный переезд людям с ограниченными возможностями, подберет транспортную компанию для перевозки вещей, подскажет, как собрать в дорогу домашних животных, а также какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть. Кроме того, портал способен помочь с поиском работы на новом месте жительства.

В следующем году благодаря «Жизненной ситуации» должны сократиться в два раза сроки оформления необходимых документов – с 20 до 10 дней, количество справок планируется уменьшить в три раза – с 15 до 5, число очных визитов – с восьми до четырех.

Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» является частью проекта «Государство для людей». Такие сервисы помогают гражданам быстрее и эффективнее справляться с возникшими проблемами. На данный момент запущено 16 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах госуслуг и «МСП.РФ».

21 октября «Ведомости» писали о появлении на «Госуслугах» сервиса для многодетных семей «Жизненная ситуация». На странице можно воспользоваться всеми услугами, необходимыми многодетным семьям, а также оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. В проект включили справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей и перечне учреждений, принимающих электронное удостоверение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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