На «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация»

В проект также включили справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей и перечне учреждений, принимающих электронное удостоверение. Кроме того, сервис предоставляет возможность оставить обратную связь о качестве услуг. В правительстве отметили, что новый проект позволит россиянам тратить меньше времени на посещение ведомств и поиск сведений об оформлении различных документов, получения льгот и выплат.