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На «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация»

Ведомости

На «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация», соответствующая информация опубликована в Telegram-канале правительства РФ.

На странице можно воспользоваться всеми услугами, необходимыми многодетным семьям. Кроме того, на новой платформе уже сейчас есть возможность оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение.

В проект также включили справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей и перечне учреждений, принимающих электронное удостоверение. Кроме того, сервис предоставляет возможность оставить обратную связь о качестве услуг. В правительстве отметили, что новый проект позволит россиянам тратить меньше времени на посещение ведомств и поиск сведений об оформлении различных документов, получения льгот и выплат.

Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса, планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

В будущем появится возможность обращаться за госуслугами в проактивном формате. Без дополнительных визитов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Проект курирует вице-премьер России Дмитрий Григоренко. На данный момент запущено 15 федеральных «Жизненных ситуаций» на «Госуслугах» и «МСП.РФ».

10 января «Ведомости» писали об утверждении правительством плана основных мероприятий на 2024 г., объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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