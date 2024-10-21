На «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация»
На «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация», соответствующая информация опубликована в Telegram-канале правительства РФ.
На странице можно воспользоваться всеми услугами, необходимыми многодетным семьям. Кроме того, на новой платформе уже сейчас есть возможность оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение.
В проект также включили справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей и перечне учреждений, принимающих электронное удостоверение. Кроме того, сервис предоставляет возможность оставить обратную связь о качестве услуг. В правительстве отметили, что новый проект позволит россиянам тратить меньше времени на посещение ведомств и поиск сведений об оформлении различных документов, получения льгот и выплат.
Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса, планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.
В будущем появится возможность обращаться за госуслугами в проактивном формате. Без дополнительных визитов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Проект курирует вице-премьер России Дмитрий Григоренко. На данный момент запущено 15 федеральных «Жизненных ситуаций» на «Госуслугах» и «МСП.РФ».
10 января «Ведомости» писали об утверждении правительством плана основных мероприятий на 2024 г., объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.