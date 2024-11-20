Минюст предлагает усовершенствовать форму осужденных и заключенных в СИЗО
Одежду для осужденных и заключенных в СИЗО предлагают усовершенствовать. Соответствующий проект приказа размещен на официальном сайте Министерства юстиции.
Согласно проекту, осужденным будут выдавать форму, которая соответсвует сезонным особенностям регионов. Кроме того, будет утвержден новый цвет и усовершенствованы детали одежды, передает Минюст.
Впервые заключенным выдадут новые предметы одежды. Среди них шапки, шарфы, футболки.
Новая одежда будет выдаваться по мере ее производства, уточняют в министерстве. Сейчас проект размешен для общественного обсуждения.
В октябре президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы развития уголовно-исполнительной системы страны.
С докладами выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. Участие в совещании приняли и председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.