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Минюст предлагает усовершенствовать форму осужденных и заключенных в СИЗО

Ведомости

Одежду для осужденных и заключенных в СИЗО предлагают усовершенствовать. Соответствующий проект приказа размещен на официальном сайте Министерства юстиции.

Согласно проекту, осужденным будут выдавать форму, которая соответсвует сезонным особенностям регионов. Кроме того, будет утвержден новый цвет и усовершенствованы детали одежды, передает Минюст.

Впервые заключенным выдадут новые предметы одежды. Среди них шапки, шарфы, футболки.

Новая одежда будет выдаваться по мере ее производства, уточняют в министерстве. Сейчас проект размешен для общественного обсуждения.

В октябре президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы развития уголовно-исполнительной системы страны.

С докладами выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. Участие в совещании приняли и председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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