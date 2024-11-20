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Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить проблемы высокой нагрузки для школьников, а также целесообразность проведения ОГЭ, сообщили в Telegram-канале нижней палаты.

«Вопрос касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, чтобы обсудить возникшую ситуацию», – заявил политик об учебной нагрузке школьников. По данным Госдумы, учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.

По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема приобрела гигантские масштабы: детям становится не под силу справиться с таким количеством заданий.

Кроме того, на встрече Володин планирует обсудить, нужно ли сейчас сдавать ОГЭ планирующим поступать в колледж, училище или техникум ученикам.

2 апреля «Ведомости» писали о предстоящих изменениях в школьной программе. Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству сократить объемы домашних заданий и контрольных работ, а также усилить межпредметные связи и наладить координацию между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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