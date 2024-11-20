Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить проблемы высокой нагрузки для школьников, а также целесообразность проведения ОГЭ, сообщили в Telegram-канале нижней палаты.
«Вопрос касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, чтобы обсудить возникшую ситуацию», – заявил политик об учебной нагрузке школьников. По данным Госдумы, учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.
По его словам, к обсуждению необходимо пригласить профильного министра, так как проблема приобрела гигантские масштабы: детям становится не под силу справиться с таким количеством заданий.
Кроме того, на встрече Володин планирует обсудить, нужно ли сейчас сдавать ОГЭ планирующим поступать в колледж, училище или техникум ученикам.
2 апреля «Ведомости» писали о предстоящих изменениях в школьной программе. Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству сократить объемы домашних заданий и контрольных работ, а также усилить межпредметные связи и наладить координацию между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.