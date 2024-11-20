Володин поручил организовать обсуждение целесообразности ОГЭ

«Вопрос касается не только учеников старших классов, но и младших. Поэтому давайте попросим председателя профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, чтобы обсудить возникшую ситуацию», – заявил политик об учебной нагрузке школьников. По данным Госдумы, учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.