Госдума в первом чтении приняла законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги»
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные извещения о дорожно-транспортных происшествиях через «Госуслуги». Это следует из думской базы.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в октябре 2024 г. Он предполагает изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно поправкам, функция будет доступна только для владельцев полисов ОСАГО.
По мнению правительства, нововведение позволит страховщикам подключить свои информ-системы к ЕСИА, таким образом расширив возможности для оформления электронного извещения о ДТП. В случае введения нового законопроекта больше автомобилистов будут оформлять европротокол. Это система регистрации дорожно-транспортных происшествий на месте, без присутствия сотрудника ГИБДД. Размер максимальной компенсации будет зависеть от требований участников аварии.