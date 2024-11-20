Госдума в первом чтении приняла законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги»

По мнению правительства, нововведение позволит страховщикам подключить свои информ-системы к ЕСИА, таким образом расширив возможности для оформления электронного извещения о ДТП. В случае введения нового законопроекта больше автомобилистов будут оформлять европротокол. Это система регистрации дорожно-транспортных происшествий на месте, без присутствия сотрудника ГИБДД. Размер максимальной компенсации будет зависеть от требований участников аварии.