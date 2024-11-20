Глава Суджанского района Курской области Богачев ушел в отставку

12 ноября Богачев был уволен после встречи Смирнова с жителями региона. Граждане пожаловались на молчание Богачева и нежелание идти на контакт. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут выполнять свою работу и поддерживать контакт с населением.