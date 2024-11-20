Глава Суджанского района Курской области Богачев ушел в отставку
Глава Суджанского района Курской области Андрей Богачев сложил полномочия «после размышлений и разговора с губернатором». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен», – написал Богачев.
Богачев выразил поддержку губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также подчеркнул плодотворную работу его команды.
12 ноября Богачев был уволен после встречи Смирнова с жителями региона. Граждане пожаловались на молчание Богачева и нежелание идти на контакт. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут выполнять свою работу и поддерживать контакт с населением.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Боевые действия сосредоточены в основном в приграничном Украине Суджанском районе, сообщило Минобороны РФ 8 ноября.