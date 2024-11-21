Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»
Минюст РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение "Родина". Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.
Министерство также требует исключении сведений об организации из государственного реестра.
Организация была образована в 1998 г. под названием «Антикриминальное содружество “Родина"». Переименовано в Народно-патриотическое движение «Родина» в 2004 г. Председателем центрального совета является Евгений Волков.