Депутаты просят обязать работодателей отпускать беременных на удаленку

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, сократилась до 37%, в 2017 г. она составляла 42%. На мнение по заданному вопросу, в том числе влияет материальное положение. Если в группе с хорошим уровнем доходов каждый второй уверен, что сейчас подходящее время для продолжения рода, то среди россиян с низким уровнем доходов таковых меньше в 2,3 раза (51% и 22% соответственно). ВЦИОМ также отмечает, что изменения последних 20-30 лет, связанные с материнством, воспринимаются в российском обществе неоднозначно. Рост технологических возможностей и социальной поддержки сделал материнство проще, но увеличившиеся ожидания и нагрузка на женщин отчасти нивелируют это улучшение.