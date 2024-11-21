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Депутаты просят обязать работодателей отпускать беременных на удаленку

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который вводит для работодателей обязанность переводить беременных сотрудниц на дистанционную форму работы, если они выразят такое желание. Отпускать на «удаленку» также предлагается и по ряду определенных семейных обстоятельств. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы стала группа депутатов от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Сейчас работодатель может отпускать сотрудников на удаленный формат по своему усмотрению, но, согласно действующему законодательству, не обязан это делать.

Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его новой статьей. Она должна закрепить обязанность работодателей переводить некоторых сотрудников на удаленную работу по их письменному заявлению при условии, что специфика труда позволяет выполнять его дистанционно. В частности, разрешить удаленный формат предлагается беременным, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и одиноким родителям детей-инвалидов.

Рекомендация по установлению такой обязанности работодателям была предложена в мартовском докладе Счетной палаты об эффективности мер господдержки женщин в России. Кроме того, в июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ призвал работодателей с пониманием относиться к желанию беременных женщин и мам детей до 14 лет перейти на удаленный формат работы.

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, сократилась до 37%, в 2017 г. она составляла 42%. На мнение по заданному вопросу, в том числе влияет материальное положение. Если в группе с хорошим уровнем доходов каждый второй уверен, что сейчас подходящее время для продолжения рода, то среди россиян с низким уровнем доходов таковых меньше в 2,3 раза (51% и 22% соответственно). ВЦИОМ также отмечает, что изменения последних 20-30 лет, связанные с материнством, воспринимаются в российском обществе неоднозначно. Рост технологических возможностей и социальной поддержки сделал материнство проще, но увеличившиеся ожидания и нагрузка на женщин отчасти нивелируют это улучшение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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