Депутаты просят обязать работодателей отпускать беременных на удаленку
В Госдуму внесен законопроект, который вводит для работодателей обязанность переводить беременных сотрудниц на дистанционную форму работы, если они выразят такое желание. Отпускать на «удаленку» также предлагается и по ряду определенных семейных обстоятельств. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы стала группа депутатов от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Сейчас работодатель может отпускать сотрудников на удаленный формат по своему усмотрению, но, согласно действующему законодательству, не обязан это делать.
Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его новой статьей. Она должна закрепить обязанность работодателей переводить некоторых сотрудников на удаленную работу по их письменному заявлению при условии, что специфика труда позволяет выполнять его дистанционно. В частности, разрешить удаленный формат предлагается беременным, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и одиноким родителям детей-инвалидов.
Рекомендация по установлению такой обязанности работодателям была предложена в мартовском докладе Счетной палаты об эффективности мер господдержки женщин в России. Кроме того, в июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ призвал работодателей с пониманием относиться к желанию беременных женщин и мам детей до 14 лет перейти на удаленный формат работы.
В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, сократилась до 37%, в 2017 г. она составляла 42%. На мнение по заданному вопросу, в том числе влияет материальное положение. Если в группе с хорошим уровнем доходов каждый второй уверен, что сейчас подходящее время для продолжения рода, то среди россиян с низким уровнем доходов таковых меньше в 2,3 раза (51% и 22% соответственно). ВЦИОМ также отмечает, что изменения последних 20-30 лет, связанные с материнством, воспринимаются в российском обществе неоднозначно. Рост технологических возможностей и социальной поддержки сделал материнство проще, но увеличившиеся ожидания и нагрузка на женщин отчасти нивелируют это улучшение.