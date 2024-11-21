ВЦИОМ: 37% россиян считают нынешнее время хорошим для рождения детей

В исследовании, проведенном ко Дню матери, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. На закрытый вопрос, «хорошее ли сейчас время, чтобы рожать детей», 33% россиян ответили, что его нельзя назвать ни хорошим, ни плохим для этого. В 2017 г. доля такого ответа была на 5 п. п. больше – 38%. Тех, кто считает, что сейчас лучше не рожать, – 22% (в 2017 г. – 17%).