ВЦИОМ: 37% россиян считают нынешнее время хорошим для рождения детей
Доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, сократилась до 37%, в 2017 г. она составляла 42%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании, проведенном ко Дню матери, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. На закрытый вопрос, «хорошее ли сейчас время, чтобы рожать детей», 33% россиян ответили, что его нельзя назвать ни хорошим, ни плохим для этого. В 2017 г. доля такого ответа была на 5 п. п. больше – 38%. Тех, кто считает, что сейчас лучше не рожать, – 22% (в 2017 г. – 17%).
Большим оптимизмом в этом вопросе отличаются представители старших поколений (застоя и оттепели) – 43% и 51%. Те, для кого вопросы деторождения актуальны в силу возраста, чаще находят текущее время неподходящим для этого (зумеры – 38%, младшие миллениалы – 34%).
По данным ВЦИОМа, на мнение по заданному вопросу влияет материальное положение. Если в группе с хорошим уровнем доходов каждый второй уверен, что сейчас подходящее время для продолжения рода, то среди россиян с низким уровнем доходов таковых меньше в 2,3 раза (51% и 22% соответственно). Кроме того, сказываются и религиозно-культурные традиции: максимум считающих, что сейчас хорошее время для деторождения, приходится на Северо-Кавказский округ (61% против 37% среди всех россиян).
Еще один фактор – место проживания. Жители сел чаще обитателей обеих столиц и городов-миллионников считают, что сейчас подходящее время для материнства (44% против 30-32%).
Ранее в ноябре Совет Федерации (СФ) одобрил закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (в официальной формулировке – запрет информации, пропагандирующей отказ от деторождения). Нарушение будет караться штрафами до 400 000 руб. для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц. Исключение сделано по просьбе Русской православной церкви для монашествующих, образ жизни которых предусматривает обет безбрачия (целибат) и связанный с этим отказ от деторождения.
Документ о запрете пропаганды чайлдфри принят на фоне падения рождаемости в России. В марте депутаты Госдумы также внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала. В пояснительной записке поясняется, что общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в прошлом году – 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в РФ находится «на страшно низком уровне» – 1,4.