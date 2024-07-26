Песков назвал катастрофическим для будущего нации уровень рождаемости в России

Песков добавил, что показатель сравним с европейскими странами и Японией. Он подчеркнул, что россияне живут в самой большой стране мира, при этом каждый год их становится все меньше. Он также назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».