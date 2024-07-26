Песков назвал катастрофическим для будущего нации уровень рождаемости в России
Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне, он катастрофически мал для будущего страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа.
«Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне – 1,4. <...> Это катастрофически для будущего нации», – сказал он.
Песков добавил, что показатель сравним с европейскими странами и Японией. Он подчеркнул, что россияне живут в самой большой стране мира, при этом каждый год их становится все меньше. Он также назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».
По оценкам Росстата, к 1 января 2024 г. численность постоянного населения России составила 146,2 млн человек. За год она снизилась более чем на 243 000. В январе служба предложила варианты демографического прогноза в РФ к 2046 г. По оптимистической версии расчетов население страны вырастет до 150,87 млн человек, по негативной – упадет до 130,59 млн.