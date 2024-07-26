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Песков назвал катастрофическим для будущего нации уровень рождаемости в России

Ведомости

Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне, он катастрофически мал для будущего страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа.

«Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне – 1,4. <...> Это катастрофически для будущего нации», – сказал он.

Песков добавил, что показатель сравним с европейскими странами и Японией. Он подчеркнул, что россияне живут в самой большой стране мира, при этом каждый год их становится все меньше. Он также назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».

По оценкам Росстата, к 1 января 2024 г. численность постоянного населения России составила 146,2 млн человек. За год она снизилась более чем на 243 000. В январе служба предложила варианты демографического прогноза в РФ к 2046 г. По оптимистической версии расчетов население страны вырастет до 150,87 млн человек, по негативной – упадет до 130,59 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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