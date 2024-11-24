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Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии до 22,5 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 г. до 22,5 года.

Согласно документу, ожидаемой период выплаты накопительной пенсии, который используется для расчета ее размера, вырастет с 264 месяцев до 270. Закон вступит в силу с января 2025 г.

Законопроект был внесен Минтрудом РФ и одобрен правительством. В ноябре его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни. После этого вся накопительная часть, которую гражданин РФ успел отложить до выхода на пенсию, делится на установленное количество месяцев и выплачивается ежемесячно равными долями в дополнение к сумме страховой пенсии. В сентябре 2023 г. период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, было решено оставить на текущем на тот момент уровне – 264 месяца (22 года).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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