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Минздрав обжалует постановление суда по делу о регистрации индийского препарата

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ обжалует в кассационной инстанции постановление арбитражного суда о признании незаконным бездействия при отмене регистрации индийского препарата биапенем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14 августа «Известия» сообщили, что индийская фармкомпания «Копран Ризерч лабараториз лимитед» подала в Арбитражный суд Москвы иск против российского Минздрава из-за незаконной регистрации в России антибиотика. После рассмотрения дела суд постановил «признать незаконным бездействие Министерства здравоохранения Российской Федерации, выразившееся в отсутствии действий по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата». Арбитражный суд также постановил взыскать с ведомства расходы по уплате государственной пошлины в размере 3000 руб. по заявлению и 1500 руб. по апелляционной жалобе.

4 сентября Минздрав опубликовал проект ускоренной госрегистрации лекарств, производство которых на момент подачи отечественными фармкомпаниями заявки в министерство не локализовано в РФ. Как указывалось в пояснительной записке к проекту, «с учетом непредсказуемой геополитической ситуации» ускоренная регистрация лекарств, которые не производятся в РФ, будет возможна вне зависимости от текущей обеспеченности и остатков препаратов в больницах и аптеках, а также объемов их выпуска.

В постановлении о регистрации лекарств при рисках дефицита Минздрав предлагает добавить к перечню подаваемых в министерство документов два новых пункта для биологических и химических средств, которые пока не производятся на территории страны. Для биологического лекарства – это данные о локализации в РФ: начиная от синтеза молекулы действующего вещества и заканчивая первичной и вторичной упаковкой препарата. Проектом постановления также предусматривается, что заявляемый отечественными фармкомпаниями препарат химического происхождения предполагает локализацию производства в РФ, включая производство готовой лекарственной формы, обеспечение первичной и вторичной упаковок средства и осуществление выпускающего контроля качества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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