Минздрав обжалует постановление суда по делу о регистрации индийского препарата

В постановлении о регистрации лекарств при рисках дефицита Минздрав предлагает добавить к перечню подаваемых в министерство документов два новых пункта для биологических и химических средств, которые пока не производятся на территории страны. Для биологического лекарства – это данные о локализации в РФ: начиная от синтеза молекулы действующего вещества и заканчивая первичной и вторичной упаковкой препарата. Проектом постановления также предусматривается, что заявляемый отечественными фармкомпаниями препарат химического происхождения предполагает локализацию производства в РФ, включая производство готовой лекарственной формы, обеспечение первичной и вторичной упаковок средства и осуществление выпускающего контроля качества.