Минздрав хочет ускоренно регистрировать не локализованные в РФ лекарства

Минздрав хочет ускоренно регистрировать не локализованные в РФ лекарстваНеобходимость изменений обоснована «непредсказуемой геополитической ситуацией»
Минздрав России предлагает ввести возможность ускоренной госрегистрации лекарств, производство которых на момент подачи отечественными фармкомпаниями заявки в министерство не локализовано в РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 4 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.
В разработанном Минздравом документе поправки вносятся в два правительственных постановления, регулирующих процедуры регистрации лекарств и внесения изменений в существующие регистрационные досье при дефиците препаратов или рисках дефицита из-за санкций в отношении России.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам