В России запустили проект для психологической помощи участникам спецоперации
Фонд «Защитники Отечества» и команда Героя труда России Дениса Проценко запустили платформу Своиродные.рф для помощи бойцам спецоперации и их близким. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Суть проекта заключается в том, что на платформе представлены материалы, которые помогут разрешать типовые кризисные ситуации, возникающие после возвращения военнослужащих из зоны проведения спецоперации. Рекомендации разработаны специалистами в области посттравматического стрессового расстройства, отметили в фонде.
Важнейший блок платформы посвящен «сценариям» и «речевым модулям», которыми могут пользоваться близкие, чтобы преодолеть кризисные ситуации.
Среди базы знаний, которая представлена на платформе, выделяют такие направления, как «посттравматическая реабилитация», «профилактика социально значимых рисков», «поддержка близких», «переобучение и карьера» и другие.
23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.