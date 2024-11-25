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В России запустили проект для психологической помощи участникам спецоперации

Ведомости

Фонд «Защитники Отечества» и команда Героя труда России Дениса Проценко запустили платформу Своиродные.рф для помощи бойцам спецоперации и их близким. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Суть проекта заключается в том, что на платформе представлены материалы, которые помогут разрешать типовые кризисные ситуации, возникающие после возвращения военнослужащих из зоны проведения спецоперации. Рекомендации разработаны специалистами в области посттравматического стрессового расстройства, отметили в фонде.

Важнейший блок платформы посвящен «сценариям» и «речевым модулям», которыми могут пользоваться близкие, чтобы преодолеть кризисные ситуации.

Среди базы знаний, которая представлена на платформе, выделяют такие направления, как «посттравматическая реабилитация», «профилактика социально значимых рисков», «поддержка близких», «переобучение и карьера» и другие.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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