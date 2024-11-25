Суд приговорил замглавы НИИ МГТУ имени Баумана к 8,5 года за взятку

В июне Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест студентов Российского университета медицины по делу о даче взятки за проставление зачета. Раче Саркисян, Халил Бабаев, Муслим Муслимов и Махач Булбов обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что доцент Российского университета медицины был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.