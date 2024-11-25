Суд приговорил замглавы НИИ МГТУ имени Баумана к 8,5 года за взятку
Заместитель главы НИИ «Специальное машиностроение» Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана Андрей Борзов получил 8,5 года колонии строгого режима за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Борзов признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), его взяли под стражу в зале суда. Второй фигурант по делу, преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев, приговорен к семи годам колонии строгого режима за дачу взятки. По данным агентства, суть обвинений не разглашалась.
В июне Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест студентов Российского университета медицины по делу о даче взятки за проставление зачета. Раче Саркисян, Халил Бабаев, Муслим Муслимов и Махач Булбов обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что доцент Российского университета медицины был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.