Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении наемника из Литвы

Следствие установило, что Ясюкевичюс и другие наемники в начале августа 2024 г. незаконно пересекли государственную границу России. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, а также использовали военную технику. Согласно сообщению СК, после вторжения фигурант дела совершал преступные действия против мирного населения.