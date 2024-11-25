Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении наемника из Литвы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СК, он занимается обучением наемников и принимает участие в конфликте на Украине.
«Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что Ясюкевичюс и другие наемники в начале августа 2024 г. незаконно пересекли государственную границу России. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, а также использовали военную технику. Согласно сообщению СК, после вторжения фигурант дела совершал преступные действия против мирного населения.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
Следственный комитет продолжает расследовать уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины за денежное вознаграждение. По последним данным ведомства, следователи СК вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 лиц.