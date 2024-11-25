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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении наемника из Литвы

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СК, он занимается обучением наемников и принимает участие в конфликте на Украине.

«Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что Ясюкевичюс и другие наемники в начале августа 2024 г. незаконно пересекли государственную границу России. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, а также использовали военную технику. Согласно сообщению СК, после вторжения фигурант дела совершал преступные действия против мирного населения.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины за денежное вознаграждение. По последним данным ведомства, следователи СК вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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