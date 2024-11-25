Песков: у европейцев нет единства по отправке наемников на Украину

«Из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет. Но, конечно, какие-то горячие головы появляются», – отметил Песков, добавив, что все конкретные сообщения СМИ по этому поводу нуждаются в проверке.