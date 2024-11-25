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Песков: у европейцев нет единства по отправке наемников на Украину

«Горячие головы» озвучивают подобные идеи в СМИ, но это нуждается в проверке, считают в Кремле
Ведомости

У стран Европы нет единства мнений по вопросу отправки наемников на Украину, если США при президентстве Дональда Трампе уменьшат ее поддержку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет. Но, конечно, какие-то горячие головы появляются», – отметил Песков, добавив, что все конкретные сообщения СМИ по этому поводу нуждаются в проверке.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники написала, что европейские страны возобновили обсуждения по вопросу отправки войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Издание напомнило, что этот вопрос, который ранее затрагивал президент Франции Эммануэль Макрон, встретил сильное противодействие со стороны некоторых европейских государств. Но этот сценарий «окреп» после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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