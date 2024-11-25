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Обвинение запросило до девяти лет колонии обвиняемым в хищении с «Пушкинских карт»

Ведомости

В Басманном суде Москвы прокуратура в ходе прения сторон запросила до девяти лет колонии для трех обвиняемых по делу о хищении через «Пушкинские карты», передает ТАСС.

Для Эмиля Гурбанова сторона обвинения запросила шесть с половиной лет колонии и штраф в размере 3,66 млн руб., для Виктора Якубова – восемь лет со штрафом в 1 млн руб., для Ильи Сафонова – девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. Фигуранты дела проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, они незаконно получили с программы для льготной покупки билетов в музеи и театры 200 млн руб. Граждане зарегистрировались на сайте «PRO.Культура.РФ», отвечающий за принятие заявок от компаний, претендующих на включение в программу «Пушкинская карта». После этого злоумышленники стали предлагать владельцам карт (лицам от 14 до 23 лет) купить билеты на концерты.

Объем продаваемых билетов превышал число зрительских мест на мероприятии в несколько раз. Видимость посещения сохранялась за счет массовки, которой платили вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года.

Почти через два месяца после начала расследования – 29 мая 2023 г. «Ведомости» писали о задержании бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой по этому делу. Политик признала вину и начала сотрудничать со следствием, после чего в середине апреля была арестована по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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