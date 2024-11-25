Обвинение запросило до девяти лет колонии обвиняемым в хищении с «Пушкинских карт»
В Басманном суде Москвы прокуратура в ходе прения сторон запросила до девяти лет колонии для трех обвиняемых по делу о хищении через «Пушкинские карты», передает ТАСС.
Для Эмиля Гурбанова сторона обвинения запросила шесть с половиной лет колонии и штраф в размере 3,66 млн руб., для Виктора Якубова – восемь лет со штрафом в 1 млн руб., для Ильи Сафонова – девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. Фигуранты дела проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, они незаконно получили с программы для льготной покупки билетов в музеи и театры 200 млн руб. Граждане зарегистрировались на сайте «PRO.Культура.РФ», отвечающий за принятие заявок от компаний, претендующих на включение в программу «Пушкинская карта». После этого злоумышленники стали предлагать владельцам карт (лицам от 14 до 23 лет) купить билеты на концерты.
Объем продаваемых билетов превышал число зрительских мест на мероприятии в несколько раз. Видимость посещения сохранялась за счет массовки, которой платили вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года.
Почти через два месяца после начала расследования – 29 мая 2023 г. «Ведомости» писали о задержании бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой по этому делу. Политик признала вину и начала сотрудничать со следствием, после чего в середине апреля была арестована по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).