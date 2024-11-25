Обвинение запросило до девяти лет колонии обвиняемым в хищении с «Пушкинских карт»

Для Эмиля Гурбанова сторона обвинения запросила шесть с половиной лет колонии и штраф в размере 3,66 млн руб., для Виктора Якубова – восемь лет со штрафом в 1 млн руб., для Ильи Сафонова – девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. Фигуранты дела проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).