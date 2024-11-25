На юге Москвы загорелся склад с фреоном

15 ноября в подмосковном Одинцове возник пожар в доме, где располагался частный приют, организованный волонтерами. Огонь распространился на 300 кв. м, пострадали пять человек, трое из которых дети. По данным Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области, предварительно, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.