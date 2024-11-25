На юге Москвы загорелся склад с фреоном
Склад с баллонами с фреоном загорелся на улице Промышленной в Москве, огонь локализован на 3000 кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В здании частично обрушилась кровля. На месте работают 75 специалистов и 31 единица техники. К ликвидации пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра, он сбросил на очаг возгорания 25 т воды.
24 ноября в Барнауле загорелся склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, пламя охватило на 6000 кв. м. По данным МЧС России, пожар тушили 106 специалистов и 31 единица техники, был привлечен пожарный поезд.
15 ноября в подмосковном Одинцове возник пожар в доме, где располагался частный приют, организованный волонтерами. Огонь распространился на 300 кв. м, пострадали пять человек, трое из которых дети. По данным Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области, предварительно, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.