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На юге Москвы загорелся склад с фреоном

Ведомости

Склад с баллонами с фреоном загорелся на улице Промышленной в Москве, огонь локализован на 3000 кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В здании частично обрушилась кровля. На месте работают 75 специалистов и 31 единица техники. К ликвидации пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра, он сбросил на очаг возгорания 25 т воды.

24 ноября в Барнауле загорелся склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, пламя охватило на 6000 кв. м. По данным МЧС России, пожар тушили 106 специалистов и 31 единица техники, был привлечен пожарный поезд.

15 ноября в подмосковном Одинцове возник пожар в доме, где располагался частный приют, организованный волонтерами. Огонь распространился на 300 кв. м, пострадали пять человек, трое из которых дети. По данным Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области, предварительно, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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