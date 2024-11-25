Правительство увеличило выплаты академикам РАН до 200 000 рублей в месяц
Академикам Российской академии наук (РАН) повысили ежемесячные выплаты до 200 000 руб. Это следует из постановления правительства, размещенного на портале правовой информации.
Выплаты академикам увеличены на 50 000 руб. – со 150 000 до 200 000 руб. Члены-корреспонденты РАН будут получать 100 000 в месяц вместо 75 000 руб. ранее.
Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Увеличить выплаты предложил президент РФ Владимир Путин в феврале. Тогда он сообщил, что расходы на финансирование РАН в этом году выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб., в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам. Путин заявил, что этого недостаточно и предложил повысить выплаты до 200 000 руб.
8 мая глава государства поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства для увеличения ежемесячных выплат членам РАН.