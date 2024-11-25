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Правительство увеличило выплаты академикам РАН до 200 000 рублей в месяц

Ведомости

Академикам Российской академии наук (РАН) повысили ежемесячные выплаты до 200 000 руб. Это следует из постановления правительства, размещенного на портале правовой информации.

Выплаты академикам увеличены на 50 000 руб. – со 150 000 до 200 000 руб. Члены-корреспонденты РАН будут получать 100 000 в месяц вместо 75 000 руб. ранее.

Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Увеличить выплаты предложил президент РФ Владимир Путин в феврале. Тогда он сообщил, что расходы на финансирование РАН в этом году выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб., в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам. Путин заявил, что этого недостаточно и предложил повысить выплаты до 200 000 руб.

8 мая глава государства поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства для увеличения ежемесячных выплат членам РАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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