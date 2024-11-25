Правительство увеличило выплаты академикам РАН до 200 000 рублей в месяц

Увеличить выплаты предложил президент РФ Владимир Путин в феврале. Тогда он сообщил, что расходы на финансирование РАН в этом году выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб., в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам. Путин заявил, что этого недостаточно и предложил повысить выплаты до 200 000 руб.