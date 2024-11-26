Штраф за продажу сигарет и вейпов детям может достичь 2 млн рублей
Штрафы за продажу табачных изделий, никотинсодержащей продукции и кальянов несовершеннолетним могут достичь 2 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта об усилении административной ответственности за нарушения при реализации табачной продукции.
Планируется внесение изменений в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями). Законопроект предусматривает увеличение штрафов за продажу табачной продукции детям: для физических лиц – от 200 000 до 300 000 руб.; для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб.; для юридических лиц – от 1,5 млн до 2 млн руб. На данный момент штрафы составляют: для граждан – от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб. и для юридических лиц – от 400 000 до 600 000 руб.
24 октября Минздрав сообщил о разработке стратегии по сокращению потребления табака до 2030 г. Основной целью проекта является снижение распространенности курения, что будет способствовать, как ожидается, увеличению рождаемости. Минздрав также предложил запретить употребление табачных изделий всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 г. В министерстве также отметили, что потребление табака в любых видах «создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом», потому что вызывает различные заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.