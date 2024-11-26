Штраф за продажу сигарет и вейпов детям может достичь 2 млн рублей

Планируется внесение изменений в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями). Законопроект предусматривает увеличение штрафов за продажу табачной продукции детям: для физических лиц – от 200 000 до 300 000 руб.; для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб.; для юридических лиц – от 1,5 млн до 2 млн руб. На данный момент штрафы составляют: для граждан – от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб. и для юридических лиц – от 400 000 до 600 000 руб.