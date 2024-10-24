Минздрав России разработал стратегию по сокращению потребления табака
Министерство здравоохранения России разработало стратегию по сокращению потребления табака до 2030 г., об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Основной целью проекта является снижение распространенности курения, что будет способствовать, как ожидается, увеличению численности рождаемости.
Минздрав уже предложил запретить употребление табачных изделий всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 г., пишет «Коммерсантъ». С подобной инициативой выступила партия «Новые люди» в Госдуме. Минздрав поддержал законопроект, но при этом потребовал от фракции доработать его. Кроме того, ведомство направило документ на отзыв в правительство.
В министерстве также отметили, что потребление табака в любых видах «создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом», потому что вызывает различные заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.
29 августа пресс-служба Минздрава России писала, что вейпы и электронные сигареты приводят к острому легочному заболеванию EVALI. Его клиника во многом напоминает COVID-19, кроме симптомов поражения желудочно- кишечного тракта. В сообщении указано, что правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД.