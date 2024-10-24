Минздрав России разработал стратегию по сокращению потребления табака

Минздрав уже предложил запретить употребление табачных изделий всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 г., пишет «Коммерсантъ». С подобной инициативой выступила партия «Новые люди» в Госдуме. Минздрав поддержал законопроект, но при этом потребовал от фракции доработать его. Кроме того, ведомство направило документ на отзыв в правительство.