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Минздрав России разработал стратегию по сокращению потребления табака

Ведомости

Министерство здравоохранения России разработало стратегию по сокращению потребления табака до 2030 г., об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Основной целью проекта является снижение распространенности курения, что будет способствовать, как ожидается, увеличению численности рождаемости.

Минздрав уже предложил запретить употребление табачных изделий всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 г., пишет «Коммерсантъ». С подобной инициативой выступила партия «Новые люди» в Госдуме. Минздрав поддержал законопроект, но при этом потребовал от фракции доработать его. Кроме того, ведомство направило документ на отзыв в правительство.

В министерстве также отметили, что потребление табака в любых видах «создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом», потому что вызывает различные заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.

29 августа пресс-служба Минздрава России писала, что вейпы и электронные сигареты приводят к острому легочному заболеванию EVALI. Его клиника во многом напоминает COVID-19, кроме симптомов поражения желудочно- кишечного тракта. В сообщении указано, что правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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