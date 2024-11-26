Песков рассказал, какими видами спорта он занимается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что занимается различными видами спорта. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.
«Различными. Стараюсь дифференцировать занятия», – сказал он.
До этого Песков сообщил, что Россия продвинулась в вопросах развития общего и детского спорта, а также вовлечения большого процента населения в спортивную деятельность. По его словам, все это требует постоянного внимания со стороны руководства и соответствующей комиссии Госсовета.
В октябре 2023 г. президент Владимир Путин заявил, что к 2030 г. в систематические занятия спортом планируется вовлечь 70% граждан России. Он уточнил, что спорт должен стать нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья.