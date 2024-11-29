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В Думу внесен проект о продаже алкоголя только в специализированных местах

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя исключительно в специализированных местах, которые располагаются отдельно от мест размещения других видов товаров. Документ опубликован в думской электронной базе.

Автором инициативы является депутат Андрей Свинцов (ЛДПР). В пояснительной записке он отмечает, что сейчас алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным. Продуманный маркетинг приводит к огромному числу спонтанных покупок таких напитков.

«Законопроектом предлагается предусмотреть запрет демонстрации и продажи алкогольной продукции в общем зале торгового объекта», – говорится в записке.

Кроме того, в эти отдельные помещения не должны допускаться лица в возрасте до 18 лет. Федеральный закон предлагается ввести в действие с 1 января 2026 г.

В сентябре пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра Олега Салагая сообщила, что с 2020 г. заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%. Как отмечает ведомство, работа по сокращению потребления алкоголя ведется на уровне регионов. За четыре года более 60 субъектов страны ввели новые регуляторные меры: ограничение площади торгового зала, изменения времени продажи алкогольной продукции и др. В частности, депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя до двух часов в будние дни. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2025 г. Глава региона Георгий Филимонов, который и выступил с этой инициативой, пояснил ее тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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