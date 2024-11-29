В Думу внесен проект о продаже алкоголя только в специализированных местах

В сентябре пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра Олега Салагая сообщила, что с 2020 г. заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%. Как отмечает ведомство, работа по сокращению потребления алкоголя ведется на уровне регионов. За четыре года более 60 субъектов страны ввели новые регуляторные меры: ограничение площади торгового зала, изменения времени продажи алкогольной продукции и др. В частности, депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя до двух часов в будние дни. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2025 г. Глава региона Георгий Филимонов, который и выступил с этой инициативой, пояснил ее тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают».