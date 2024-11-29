В Думу внесен проект о продаже алкоголя только в специализированных местах
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя исключительно в специализированных местах, которые располагаются отдельно от мест размещения других видов товаров. Документ опубликован в думской электронной базе.
Автором инициативы является депутат Андрей Свинцов (ЛДПР). В пояснительной записке он отмечает, что сейчас алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным. Продуманный маркетинг приводит к огромному числу спонтанных покупок таких напитков.
«Законопроектом предлагается предусмотреть запрет демонстрации и продажи алкогольной продукции в общем зале торгового объекта», – говорится в записке.
Кроме того, в эти отдельные помещения не должны допускаться лица в возрасте до 18 лет. Федеральный закон предлагается ввести в действие с 1 января 2026 г.
В сентябре пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра Олега Салагая сообщила, что с 2020 г. заболеваемость алкоголизмом сократилась на 4,4%. Как отмечает ведомство, работа по сокращению потребления алкоголя ведется на уровне регионов. За четыре года более 60 субъектов страны ввели новые регуляторные меры: ограничение площади торгового зала, изменения времени продажи алкогольной продукции и др. В частности, депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя до двух часов в будние дни. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2025 г. Глава региона Георгий Филимонов, который и выступил с этой инициативой, пояснил ее тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают».