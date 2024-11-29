Регионы вновь массово вводят ответственность за склонение к абортам

Регионы вновь массово вводят ответственность за склонение к абортамЭффективность ранее принятых мер пока оценить сложно
Запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, который первым из российских регионов ввела Мордовия в 2023 г., действует уже в 14 субъектах страны. В 2024 г. административную ответственность за склонение к абортам приняли Пензенская, Вологодская, Смоленская, Курганская и Орловская области, Республика Коми, Приморский и Забайкальский края. Аналогичные законы разработаны, но еще не приняты в Кировской, Тюменской и Тамбовской областях. Запреты вводятся как часть масштабной кампании по повышению рождаемости. Но опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что нормы окажут серьезный эффект.
От кого должен защищать закон
Законы охватывают широкий круг лиц, чьи действия могут квалифицироваться как «склонение к искусственному прерыванию беременности», отмечает старший юрист Адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. В зоне риска административной ответственности в первую очередь находится близкий круг женщины – родители и супруги, считает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
По данным опроса беременных женщин, который провел минздрав Забайкальского края, 10,3% отмечали давление со стороны родственников (ведомство не предоставило число респондентов и методику опроса).
Впрочем, найдется немного случаев, когда девушка придаст огласке такие ситуации, уверена юрисконсульт, эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Рузалия Кочеткова. Как показывает практика, женщины крайне неохотно сообщают о правонарушениях, которые в отношении них совершают их близкие, из страха испортить отношения, согласна с ней Волкова. Она предполагает, что административная статья о склонении к аборту может применяться в комплексе с другими мерами, например, если сожитель избил женщину за отказ от аборта, – тогда действия будут квалифицироваться по более тяжкой статье, а причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести квалифицируется как уголовное преступление.
Среда «навязывает женщине аборт как право»
Цель региональных законов – «защита беременной от склонения к аборту», «препятствование распространению деструктивных идеологий, чуждых российскому обществу и традиционным семейным ценностям», сказано в пояснительных записках.
При этом в них ставится под сомнение право на самостоятельный и осознанный выбор женщины в вопросе материнства. Автор записки к мордовскому закону считает, что «женщине недоступна возможность самостоятельно и осознанно, владея всей необходимой информацией, принимать решение о том, рожать ли ребенка». По его мнению, информационная и культурная среда «навязывает женщине аборт как приемлемое, доступное, простое «решение проблем» или, более того, «право». А сама женщина находится перед репродуктивным выбором «только по той причине, что аборт как выбор существует в ее сознании».
Потенциально под действие новых законов могут попасть и врачи, хотя по закону информирование беременной женщины о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности не считается правонарушением, говорят юристы.
Вопроса доктора: «Будете оставлять [ребенка] или прерывать?» – тоже явно не будет достаточно, чтобы расценить это как «склонение к аборту», говорит Волкова. Но если людям надо дискредитировать какого-то врача, вероятно, применить эту статью будет достаточно просто, считает акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Вместе с тем она отметила, что врач никогда не заинтересован в склонении женщины к аборту. Как и частные клиники – ведь они заработают на ведении беременности гораздо больше, чем на аборте, добавляет Кочеткова.
Пассивная польза закона
На текущий момент не известно ни об одном зарегистрированном случае склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Это следует из ответов территориальных органов здравоохранения Курской, Псковской областей и Забайкальского края. «Ведомости» попросили региональные минздравы и депздравы оценить эффекты от введения запретов и предоставить данные, свидетельствующие об их положительном влиянии на демографическую ситуацию.
В частности, представитель комитета по здравоохранению Псковской области заявил, что с момента принятия закона прошло менее года и объективных статистических данных о его влиянии на ситуацию с абортами в регионе нет. По данным комитета, число абортов в государственных медучреждениях снижается. В 2023 г. был проведен 2091 аборт, за девять месяцев 2024 г. – 677.
На «невозможность изолированно оценивать влияние введенного запрета на снижение числа абортов» указал и минздрав Забайкальского края. Но и там число таких процедур снижается: в 2022 г. в государственных больницах было сделано 2320 абортов, в 2023 г. – 2320, за 9 месяцев 2024 г. – 1658, следует из данных ведомства.
Абортная статистика
Число абортов в стране в частных и государственных клиниках падает уже много лет, согласно данным Росстата. В 2018 г. было проведено 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 506 005. При этом, как ранее писали «Ведомости», официальная статистика может существенно искажаться за счет неполных данных из частных клиник.
В минздраве Курской области также рассказали о сокращении числа прерываний беременности по желанию женщины за последние три года на 14%. Впрочем, эту тенденцию региональные минздравы объясняют влиянием психологов, ведущих работу с беременными женщинами в кабинетах медико-социальной помощи.
Остальные субъекты, которые приняли законы, не ответили на запросы. Среди них Коми, Мордовия, Смоленская, Вологодская, Калининградская, Тверская и Новгородская области.
Не слышали о случаях применения административной ответственности за склонение к абортам и опрошенные «Ведомостями» юристы. Они также не нашли официальной статистики или административных дел по обвинениям в склонении к аборту. Их отсутствие, впрочем, может объясняться децентрализованным характером установления административной ответственности (поправки вносились в региональные кодексы об административных правонарушениях, а не в федеральный КоАП), говорит Григорьев.
Президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», автор первого законопроекта против склонения к абортам в Мордовии Наталья Москвитина рассказала «Ведомостям», что сейчас идет систематизация практики применения законов по 2024 г. «Она, к сожалению, есть, несмотря на то что в большинстве случаев наш закон показывает прежде всего мощный воспитательный потенциал», – сказала Москвитина.
По ее словам, такой случай зафиксирован в Тверской области. «Там сложная ситуация, вместе с административным составом рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавила общественница. Обстоятельства она не стала раскрывать, объяснив это тем, что разглашение может помешать доследственной проверке.
За и против запретов
В 2023 г. с поддержкой региональных инициатив и закрепления запрета на склонение к абортам на федеральном уровне выступил патриарх Кирилл. По его мнению, склонять женщину к абортам по различным причинам, в том числе коммерческим, могут врачи и введение данного запрета в условиях демографического кризиса необходимо.
К чему приводят запреты
Во время запрета на медицинские аборты (1936–1955 гг.) материнская смертность в стране превышала 300 на 100 000 родившихся живыми. До введения запрета в 1935 г. смерти от аборта составляли 26% от всех случаев материнской смерти. После введения запрета в 1940 г. – уже 51%, во время его действия в начале 1950-х гг. эта доля превысила 70%. Такая статистика опубликована на сайте Минздрава РФ.
Проблема принуждения к абортам действительно есть, с ней сталкиваются многие женщины, заявил «Ведомостям» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Врачи, то ли не желая брать на себя риск ведения беременности, то ли из-за неуважения к новой человеческой жизни подталкивают женщин к совершению абортов. С этим даже сталкивалась моя мама, она мне об этом рассказывала, и после распада СССР такие случаи тоже были», – рассказал он. Изменения в региональных законах – это ответ на сложившуюся практику, когда женщинам вместо помощи в сложный период начального срока беременности предлагают решить проблему и сделать аборт, уверен Кипшидзе.
«Женщины делают аборты не потому, что их кто-то уговаривает или заставляет. Как правило, дело в тяжелой жизненной ситуации. И они и считают, что это самый простой выход из создавшегося положения», – полагает Ерофеева. Она раскритиковала стремления государственных и религиозных деятелей ограничивать репродуктивные права женщин. По ее мнению, необходимы меры по защите уязвимых групп населения от нежелательной беременности – например, предоставление бесплатных контрацептивов.
Ограничения и запреты не способны стимулировать женщин вынашивать и рожать больше детей, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, чтобы повысить рождаемость, наряду с внедрением государственных социально-экономических мер поддержки в обществе необходимо прививать населению «культуру материнства» и воспитывать ответственный подход к родительству со школы. Женщину, готовую к материнству, нельзя склонить к аборту, считает она. «Это декоративные законы, чтобы создать впечатление бурной деятельности. Хорошо бы законодателям подумать, к чему они подталкивают женщин такими законами», – резюмировала Ерофеева.
В Минздраве России не ответили на вопрос «Ведомостей» о влиянии введенных региональных запретов на рождаемость и здоровье женщин.