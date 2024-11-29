Регионы вновь массово вводят ответственность за склонение к абортам

Проблема принуждения к абортам действительно есть, с ней сталкиваются многие женщины, заявил «Ведомостям» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Врачи, то ли не желая брать на себя риск ведения беременности, то ли из-за неуважения к новой человеческой жизни подталкивают женщин к совершению абортов. С этим даже сталкивалась моя мама, она мне об этом рассказывала, и после распада СССР такие случаи тоже были», – рассказал он. Изменения в региональных законах – это ответ на сложившуюся практику, когда женщинам вместо помощи в сложный период начального срока беременности предлагают решить проблему и сделать аборт, уверен Кипшидзе.