Китайский криптомиллиардер съел купленный на аукционе за $6,2 млн банан

«Комедиант» (Comedian) был создан в 2019 г. Работа Каттелана имеет три версии: две из них были проданы частным коллекционерам за $120 000, третья также была куплена за неизвестную сумму, а позже подарена музею Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. После продажи одного из экземпляров в 2019 г. коллекционер Дэвид Датуна прямо на выставке съел банан из произведения во время своего выступления, назвав действие перфомансом Hungry Artist.