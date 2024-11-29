Китайский криптомиллиардер съел купленный на аукционе за $6,2 млн банан
Китайский криптовалютный предприниматель и основатель криптоплатформы Tron Джастин Сан выполнил обещание, данное им после того, как он потратил $6,2 млн на объект искусства, изображающий банан, приклеенный скотчем к стене, – съел его. Об этом сообщил журнал Barron’s.
В одном из самых дорогих отелей Гонконга Сан съел банан на глазах у десятков журналистов, после чего произнес речь, в которой назвал произведение культовым и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.
«Это намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», – прокомментировал Сан.
По словам Сана, в первые 10 секунд после того, как он выиграл торги, он почувствовал «неверие», а затем понял, что «это может стать чем-то большим». Через 10 секунд после этого он решил, что съест банан.
«Съев его на пресс-конференции, можно стать частью истории произведения искусства», – пояснил бизнесмен.
Произведение «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющее собой приклеенный скотчем к стене свежий банан, продали за $6,24 млн 24 ноября. Оценочная стоимость была установлена от $1 млн до $1,5 млн. Торги длились около шести минут. Новому владельцу произведения выдали сертификат подлинности, подтверждающий, что работа была создана Каттеланом, а также инструкции о том, как заменить фрукт, если он испортится.
«Комедиант» (Comedian) был создан в 2019 г. Работа Каттелана имеет три версии: две из них были проданы частным коллекционерам за $120 000, третья также была куплена за неизвестную сумму, а позже подарена музею Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. После продажи одного из экземпляров в 2019 г. коллекционер Дэвид Датуна прямо на выставке съел банан из произведения во время своего выступления, назвав действие перфомансом Hungry Artist.