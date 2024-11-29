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Китайский криптомиллиардер съел купленный на аукционе за $6,2 млн банан

Ведомости

Китайский криптовалютный предприниматель и основатель криптоплатформы Tron Джастин Сан выполнил обещание, данное им после того, как он потратил $6,2 млн на объект искусства, изображающий банан, приклеенный скотчем к стене, – съел его. Об этом сообщил журнал Barron’s.

В одном из самых дорогих отелей Гонконга Сан съел банан на глазах у десятков журналистов, после чего произнес речь, в которой назвал произведение культовым и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.

«Это намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», – прокомментировал Сан.

По словам Сана, в первые 10 секунд после того, как он выиграл торги, он почувствовал «неверие», а затем понял, что «это может стать чем-то большим». Через 10 секунд после этого он решил, что съест банан.

«Съев его на пресс-конференции, можно стать частью истории произведения искусства», – пояснил бизнесмен.

Произведение «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющее собой приклеенный скотчем к стене свежий банан, продали за $6,24 млн 24 ноября. Оценочная стоимость была установлена от $1 млн до $1,5 млн. Торги длились около шести минут. Новому владельцу произведения выдали сертификат подлинности, подтверждающий, что работа была создана Каттеланом, а также инструкции о том, как заменить фрукт, если он испортится.

«Комедиант» (Comedian) был создан в 2019 г. Работа Каттелана имеет три версии: две из них были проданы частным коллекционерам за $120 000, третья также была куплена за неизвестную сумму, а позже подарена музею Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. После продажи одного из экземпляров в 2019 г. коллекционер Дэвид Датуна прямо на выставке съел банан из произведения во время своего выступления, назвав действие перфомансом Hungry Artist.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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