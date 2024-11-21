Приклеенный к стене банан продали на аукционе за $6,2 млн
Произведение «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющее собой приклеенный скотчем к стене свежий банан, продали за $6,24 млн. Это следует из информации на сайте аукционного дома Sotheby's.
Оценочная стоимость была установлена от $1 млн до $1,5 млн. Торги длились около шести минут, на них принималась и криптовалюта. Выкупил работу китайский криптобизнесмен и основатель криптоплатформы TRON Джастин Сан, сообщил он в X.
«Комедиант» («Comedian») была создана в 2019 г. Работа Каттелана имеет три версии: две из них были проданы частным коллекционерам за $120 000, третья также была куплена за неизвестную сумму, а позже подарена музею Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. После продажи одного из экземпляров в 2019 г. коллекционер Дэвид Датуна прямо на выставке съел банан из произведения во время своего выступления, назвав действие перфомансом «Hungry Artist».
В прошлом Каттелан использовал клейкую ленту в своих произведениях. В частности, в 1999 г. для своей работы «A Perfect Day» он прикрепил к стене художественной галереи арт-дилера Массимо Де Карло.