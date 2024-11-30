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Глава СПЧ Фадеев раскритиковал проверку женщин на фертильность в Москве

Ведомости

Массовая проверка женщин фертильного возраста в Москве – пример неделикатного отношения к пациентам, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на XV Всероссийском конгрессе пациентов.

Речь идет о проекте по репродукции и планированию беременности, в рамках которого в сентябре москвички массово получили направления на бесплатный анализ на антимюллеров гормон (АМГ), показывающий уровень фертильности.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» - отметил Фадеев, добавив, что, по словам, специалистов, один такой анализ «в полной мере ничего не показывает» (цитата по РБК).

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что проект по репродукции и планированию беременности не имеет аналогов, а принять в нем участие смогут все желающие жительницы Москвы в возрасте от 18 до 40 лет. Портал Msk1 со ссылкой на департамент здравоохранения региона писал, что жительницам столицы также предлагалось бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью заморозки (криоконсервации), пройти процедуры искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона.

Главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная в беседе с РБК заявила, что в разработке программы участвовали ведущие акушеры-гинекологи, а тест АМГ для оценки фертильности применяется уже несколько десятков лет. Коренная подчеркнула, что проект не является научным исследованием, а «направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей каждой женщины или семейной пары». Эксперт также обратила внимание на то, что программа носит добровольный характер и включает целый комплекс мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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