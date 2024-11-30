Глава СПЧ Фадеев раскритиковал проверку женщин на фертильность в Москве

Главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная в беседе с РБК заявила, что в разработке программы участвовали ведущие акушеры-гинекологи, а тест АМГ для оценки фертильности применяется уже несколько десятков лет. Коренная подчеркнула, что проект не является научным исследованием, а «направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей каждой женщины или семейной пары». Эксперт также обратила внимание на то, что программа носит добровольный характер и включает целый комплекс мероприятий.