Глава СПЧ Фадеев раскритиковал проверку женщин на фертильность в Москве
Массовая проверка женщин фертильного возраста в Москве – пример неделикатного отношения к пациентам, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на XV Всероссийском конгрессе пациентов.
Речь идет о проекте по репродукции и планированию беременности, в рамках которого в сентябре москвички массово получили направления на бесплатный анализ на антимюллеров гормон (АМГ), показывающий уровень фертильности.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что проект по репродукции и планированию беременности не имеет аналогов, а принять в нем участие смогут все желающие жительницы Москвы в возрасте от 18 до 40 лет. Портал Msk1 со ссылкой на департамент здравоохранения региона писал, что жительницам столицы также предлагалось бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью заморозки (криоконсервации), пройти процедуры искусственного оплодотворения ЭКО и переноса эмбриона.
Главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная в беседе с РБК заявила, что в разработке программы участвовали ведущие акушеры-гинекологи, а тест АМГ для оценки фертильности применяется уже несколько десятков лет. Коренная подчеркнула, что проект не является научным исследованием, а «направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей каждой женщины или семейной пары». Эксперт также обратила внимание на то, что программа носит добровольный характер и включает целый комплекс мероприятий.