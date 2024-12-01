Почти треть перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома
Свыше 50 000 человек из 160 000, которые были временно перемещены в Курской области из-за атаки ВСУ, вернулись в свои дома. Об этом сообщил сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в комментарии «РИА Новости».
«К сегодняшнему дню вернулись более 50 000 человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», – сказал он.
Часть остальных перемещенных жителей области живут у родственников, снимают жилье или размещены в пунктах временного размещения, другие – выехали другие регионы России, преимущественно в центральное Черноземье и Поволжье.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе объявлен режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. 14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье. Кроме того, уже принято решение обеспечить выплаты за утраченные из-за боевых действий автомобили вне зависимости от их количества у владельца. Относительно строительной спецтехники власти также намерены компенсировать потери, а каждый случай будет разбираться индивидуально.