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Почти треть перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

Ведомости

Свыше 50 000 человек из 160 000, которые были временно перемещены в Курской области из-за атаки ВСУ, вернулись в свои дома. Об этом сообщил сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в комментарии «РИА Новости».

«К сегодняшнему дню вернулись более 50 000 человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», – сказал он.

Часть остальных перемещенных жителей области живут у родственников, снимают жилье или размещены в пунктах временного размещения, другие – выехали другие регионы России, преимущественно в центральное Черноземье и Поволжье.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе объявлен режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. 14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье. Кроме того, уже принято решение обеспечить выплаты за утраченные из-за боевых действий автомобили вне зависимости от их количества у владельца. Относительно строительной спецтехники власти также намерены компенсировать потери, а каждый случай будет разбираться индивидуально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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