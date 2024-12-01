Почти треть перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе объявлен режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. 14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье. Кроме того, уже принято решение обеспечить выплаты за утраченные из-за боевых действий автомобили вне зависимости от их количества у владельца. Относительно строительной спецтехники власти также намерены компенсировать потери, а каждый случай будет разбираться индивидуально.