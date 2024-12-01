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«РИА Новости»: в деле бывшего замглавы Минтранса фигурирует 200 млн рублей

Ведомости

Сумма мошенничества в деле бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова может превышать 200 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительной информации, сумма превышает 200 млн руб.», – сказали агентству.

Дорогомиловский суд Москвы 30 ноября отправил Семенова под стражу. Из данных на сайте суда следует, что экс-замглавы Минтранса вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным «Известий», бывший чиновник был задержан 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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