«РИА Новости»: в деле бывшего замглавы Минтранса фигурирует 200 млн рублей
Сумма мошенничества в деле бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова может превышать 200 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«По предварительной информации, сумма превышает 200 млн руб.», – сказали агентству.
Дорогомиловский суд Москвы 30 ноября отправил Семенова под стражу. Из данных на сайте суда следует, что экс-замглавы Минтранса вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным «Известий», бывший чиновник был задержан 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.