Бывший замглавы Минтранса Алексей Семенов арестован по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу бывшего замглавы министерства транспорта России Алексея Семенова. Это следует из данных на сайте суда.
Семенову вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным «Известий», бывший чиновник был задержан 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.
Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса. В октябре 2018 г. бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев назначил Семенова на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию. В ноябре 2020 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил чиновника от должности по его просьбе.