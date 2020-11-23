Алексей Семенов ушел с поста замглавы Минтранса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семенова от должности заместителя министра транспорта по его просьбе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Семенов руководил научно-исследовательским центром по проблемам управления ресурсосбережением и отходами. С 2009 г. он занимал должность директора департамента программ развития Минтранса. В 2018 г. бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил его на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию.