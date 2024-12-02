Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут на Первом канале

Однако в день старта продажи билетов вход в личный кабинет на сайте Большого театра стал недоступен на фоне начала продажи билетов на балет «Щелкунчик». Представитель театра сообщил, что серьезных проблем в работе сайта обнаружено не было, несмотря на бот-атаки и временные трудности. По его словам, на тот момент было продано 90% билетов на «Щелкунчика».