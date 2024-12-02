Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут на Первом канале
Балет «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала в 12:00 31 декабря. Об этом сообщил Минкульт.
«Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара. Большой театр ежегодно проводит предновогодний показ «Щелкунчика», билеты на который пользуются повышенным спросом среди зрителей.
Продажа билетов «Щелкунчика» в Большом театре стартовала утром 2 декабря. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5000 руб. Для покупки электронного билета организаторы рекомендовали создать на сайте личный кабинет, в качестве логина пользователь должен указать адрес своей электронной почты.
Однако в день старта продажи билетов вход в личный кабинет на сайте Большого театра стал недоступен на фоне начала продажи билетов на балет «Щелкунчик». Представитель театра сообщил, что серьезных проблем в работе сайта обнаружено не было, несмотря на бот-атаки и временные трудности. По его словам, на тот момент было продано 90% билетов на «Щелкунчика».