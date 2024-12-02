Личный кабинет Большого театра недоступен на старте продаж «Щелкунчика»
Вход в личный кабинет на сайте Большого театра стал недоступен на фоне начала продажи билетов на балет «Щелкунчик». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
При попытке входа в личный кабинет на сайте театра появляется оповещение о проходящих технических работах или ошибке при попытке регистрации. Продажа билетов на балет «Щелкунчик», показ которого состоится 17 декабря в 19:00 мск, началась 2 декабря в 10:00 мск.
Представитель театра сообщил «Интерфаксу», что серьезных проблем в работе сайта обнаружено не было, несмотря на бот-атаки и временные трудности. По его словам, сейчас продано 90% билетов на «Щелкунчика».
«Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара. Большой театр ежегодно проводит предновогодний показ «Щелкунчика», билеты на который пользуются повышенным спросом среди зрителей.
3 октября 2024 г. в Большом театре предупредили, что будут осуществлять продажи исключительно именных билетов, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.