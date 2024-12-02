Личный кабинет Большого театра недоступен на старте продаж «Щелкунчика»

3 октября 2024 г. в Большом театре предупредили, что будут осуществлять продажи исключительно именных билетов, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.