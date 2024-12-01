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Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартует утром 2 декабря

Ведомости

Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре начнется завтра, 2 декабря в 10:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«2 декабря, в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет “Щелкунчик”, показ которого состоится 17 декабря в 19:00», – говорится в сообщении.

Стоимость «Молодежного» билета для лиц в возрасте от 14 до 22 лет составит 1250 руб., «Места низкой ценовой категории» и «60 плюс» – 5000 руб. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составит 5000 руб.

В Большом театре для покупки электронного билета рекомендовали создать на сайте личный кабинет, в качестве логина пользователь должен указать адрес своей электронной почты.

«Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара. Большой театр ежегодно проводит предновогодний показ «Щелкунчика», билеты на который пользуются повышенным спросом среди зрителей. 

3 октября этого года в театре сообщили, что будут осуществлять продажи исключительно именных билетов, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте Большого театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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