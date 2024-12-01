Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартует утром 2 декабря
Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре начнется завтра, 2 декабря в 10:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«2 декабря, в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет “Щелкунчик”, показ которого состоится 17 декабря в 19:00», – говорится в сообщении.
Стоимость «Молодежного» билета для лиц в возрасте от 14 до 22 лет составит 1250 руб., «Места низкой ценовой категории» и «60 плюс» – 5000 руб. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составит 5000 руб.
В Большом театре для покупки электронного билета рекомендовали создать на сайте личный кабинет, в качестве логина пользователь должен указать адрес своей электронной почты.
«Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара. Большой театр ежегодно проводит предновогодний показ «Щелкунчика», билеты на который пользуются повышенным спросом среди зрителей.
3 октября этого года в театре сообщили, что будут осуществлять продажи исключительно именных билетов, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте Большого театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.