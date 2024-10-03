Большой театр начал продавать исключительно именные билеты
Большой театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами» и «руководствуясь заботой» о зрителях.
Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте Большого театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. В театре подчеркнули, что именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.
В 2023 г. Большой театр столкнулся с повышенным спросом на показы балета «Щелкунчик». Продажа билетов на новогодние показы открылась 11 ноября, на 14 ноября все билеты на декабрь были раскуплены. Пресс-служба театра поясняла, что в кассе по паспортам допускается продажа для одного зрителя и его несовершеннолетних детей, а также одного совершеннолетнего члена семьи или близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом РФ. Такие правила были установлены для борьбы с перекупщиками билетов. «Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара.