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Большой театр начал продавать исключительно именные билеты

Ведомости

Большой театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами» и «руководствуясь заботой» о зрителях.

Персональные данные зрителя будут заносить в билет при покупке. При оформлении билета на официальном сайте Большого театра зрителям придется самостоятельно указывать свои данные. В театре подчеркнули, что именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. При несоответствии сведений попасть в театр не получится.

В 2023 г. Большой театр столкнулся с повышенным спросом на показы балета «Щелкунчик». Продажа билетов на новогодние показы открылась 11 ноября, на 14 ноября все билеты на декабрь были раскуплены. Пресс-служба театра поясняла, что в кассе по паспортам допускается продажа для одного зрителя и его несовершеннолетних детей, а также одного совершеннолетнего члена семьи или близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом РФ. Такие правила были установлены для борьбы с перекупщиками билетов. «Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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