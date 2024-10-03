Большой театр начал продавать исключительно именные билеты

В 2023 г. Большой театр столкнулся с повышенным спросом на показы балета «Щелкунчик». Продажа билетов на новогодние показы открылась 11 ноября, на 14 ноября все билеты на декабрь были раскуплены. Пресс-служба театра поясняла, что в кассе по паспортам допускается продажа для одного зрителя и его несовершеннолетних детей, а также одного совершеннолетнего члена семьи или близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом РФ. Такие правила были установлены для борьбы с перекупщиками билетов. «Щелкунчик» – самый исполняемый балет классического репертуара.