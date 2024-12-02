Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за работы с обращениями
Генеральная прокуратура внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву из-за нарушений регламента при работе с обращениями граждан. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Ведомство провело проверку соблюдения законодательства, которое устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан. Согласно сообщению, Генпрокуратура выявила «многочисленные нарушения при решении вопросов о переводе осужденных в исправительные учреждения, расположенные ближе к месту жительства родственников».
ФСИН, как утверждается, приняла меры для устранения нарушений. По результатам проведенных служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 14 должностных лиц уголовно-исполнительной системы.
В июле Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов из колоний-поселений. ФСИН также приняла меры по исполнению требований прокуратуры, в результате чего по итогам пяти месяцев 2024 г., как сообщалось, удалось снизить число побегов более чем в три раза.