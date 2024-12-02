Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за работы с обращениями

В июле Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов из колоний-поселений. ФСИН также приняла меры по исполнению требований прокуратуры, в результате чего по итогам пяти месяцев 2024 г., как сообщалось, удалось снизить число побегов более чем в три раза.