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Путин поручил создать национальный центр спортивной медицины на базе ФМБА

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Президент России Владимир Путин поручил создать центр спортивной медицины на базе «Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, президент дал указание рассмотреть возможность введения регистра здоровья спортсменов России. Для этого может потребоваться внесение изменений в законодательство РФ, следует из сообщения. Соответствующие предложения поручено представить.

О проделанной работе президенту необходимо доложить до 1 февраля 2025 г., после чего необходимо отчитываться раз в полгода.

26 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».

В ноябре, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Он заявил, что считает необходимым «заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК». Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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