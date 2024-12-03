Путин поручил создать национальный центр спортивной медицины на базе ФМБА
Президент России Владимир Путин поручил создать центр спортивной медицины на базе «Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, президент дал указание рассмотреть возможность введения регистра здоровья спортсменов России. Для этого может потребоваться внесение изменений в законодательство РФ, следует из сообщения. Соответствующие предложения поручено представить.
О проделанной работе президенту необходимо доложить до 1 февраля 2025 г., после чего необходимо отчитываться раз в полгода.
26 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».
В ноябре, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Он заявил, что считает необходимым «заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК». Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.