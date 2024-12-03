Путин поручил создать национальный центр спортивной медицины на базе ФМБА

В ноябре, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Он заявил, что считает необходимым «заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК». Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.