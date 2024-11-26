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Кремль: обсуждаются вопросы организации международных спортивных мероприятий

Ведомости

Обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Песков отметил, что Россия продвинулась в вовлечении большего процента населения в спортивную деятельность. Пресс-секретарь добавил, что «Минспорта – это очень важное министерство», так как оно регулирует и «вопросы, связанные с организацией крупных международных соревнований».

Так пресс-секретарь прокомментировал вопрос журналиста о значении заседания комиссии госсовета по развитию физкультуры и спорта.

В ноябре, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Он заявил, что считает необходимым «заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК. Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.

В октябре 2023 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париже, которые прошли летом 2024 г., сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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