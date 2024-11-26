Кремль: обсуждаются вопросы организации международных спортивных мероприятий

В октябре 2023 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париже, которые прошли летом 2024 г., сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.