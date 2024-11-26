Кремль: обсуждаются вопросы организации международных спортивных мероприятий
Обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Песков отметил, что Россия продвинулась в вовлечении большего процента населения в спортивную деятельность. Пресс-секретарь добавил, что «Минспорта – это очень важное министерство», так как оно регулирует и «вопросы, связанные с организацией крупных международных соревнований».
Так пресс-секретарь прокомментировал вопрос журналиста о значении заседания комиссии госсовета по развитию физкультуры и спорта.
В ноябре, по словам министра спорта Михаила Дегтярева, сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Он заявил, что считает необходимым «заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК. Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.
В октябре 2023 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париже, которые прошли летом 2024 г., сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.