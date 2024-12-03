Матвиенко назвала систему поддержки военнослужащих в России лучшей в мире

В середине ноября «Ведомости» писали, что в 2025 г. АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) и Ассоциация ветеранов СВО, занимающиеся поддержкой участников спецоперации и членов их семей, получат из федбюджета поддержку на сумму 0,506 млрд руб. Данные об этом размещены в приложении к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 г. и 2027 г. ко второму чтению, опубликованному в базе Госдумы. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения», Минтруд выступает в качестве основного распорядителя бюджетных средств.