Матвиенко назвала систему поддержки военнослужащих в России лучшей в мире
В России налажена лучшая в мире система поддержки военнослужащих, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
По словам спикера СФ, успешная работа в этом направлении выстроена благодаря решениям президента Владимира Путина, действиям Минобороны, госфонда «Защитники Отечества» и принятым Федеральным собранием законам.
«Но мы продолжим ее [системы поддержки] усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием. Ни один участник спецоперации не должен "выпасть" из этой системы, это, как вы понимаете, важная большая межведомственная работа», – заявила Матвиенко.
В середине ноября «Ведомости» писали, что в 2025 г. АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) и Ассоциация ветеранов СВО, занимающиеся поддержкой участников спецоперации и членов их семей, получат из федбюджета поддержку на сумму 0,506 млрд руб. Данные об этом размещены в приложении к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 г. и 2027 г. ко второму чтению, опубликованному в базе Госдумы. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения», Минтруд выступает в качестве основного распорядителя бюджетных средств.