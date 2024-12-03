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Матвиенко назвала систему поддержки военнослужащих в России лучшей в мире

Ведомости

В России налажена лучшая в мире система поддержки военнослужащих, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По словам спикера СФ, успешная работа в этом направлении выстроена благодаря решениям президента Владимира Путина, действиям Минобороны, госфонда «Защитники Отечества» и принятым Федеральным собранием законам.

«Но мы продолжим ее [системы поддержки] усовершенствование, ее доработку, чтобы даже в нестандартных случаях наши герои могли рассчитывать на помощь с жильем, работой, образованием. Ни один участник спецоперации не должен "выпасть" из этой системы, это, как вы понимаете, важная большая межведомственная работа», – заявила Матвиенко.

В середине ноября «Ведомости» писали, что в 2025 г. АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) и Ассоциация ветеранов СВО, занимающиеся поддержкой участников спецоперации и членов их семей, получат из федбюджета поддержку на сумму 0,506 млрд руб. Данные об этом размещены в приложении к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 г. и 2027 г. ко второму чтению, опубликованному в базе Госдумы. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения», Минтруд выступает в качестве основного распорядителя бюджетных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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