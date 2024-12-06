Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что он обеспокоен ущербом, нанесенным Северной Калифорнии случившимся землетрясением, и что он подписал указ о чрезвычайном положении, который облегчит оказание помощи пострадавшим районам. Об этом сообщает Reuters.
5 декабря у побережья на севере Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов, жители прибрежных городов из низменных районов были эвакуированы из-за предупреждения о цунами, которое позже было отменено. По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее на небольшой глубине в 10 км (6,2 мили), было сосредоточено примерно в 39 милях (63 км) к западу от города Ферндейл.
Сообщений о погибших или раненых не поступало. Данных о серьезных разрушениях тоже не было, хотя власти заявили, что им нужно время, чтобы проверить пострадавший район.