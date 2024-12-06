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Суд в Москве приговорил растоптавшего крест блогера к семи годам колонии

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил блогера Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего христианский крест в прямом эфире, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету администрировать интернет-сайты на восемь лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным суда, Ярмагомедов топтал ногой лежащий на полу христианский крест в одной из школ Москвы и транслировал свои действия в прямом эфире в интернете. Он также распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста.

Блогера признали виновным по ч. 1 ст. 148, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено против Ярмагомедова 17 июля. В этот же день сообщалось, что на допросе у следователя блогер раскаялся в своем поступке. Ярмагомедова арестовали 19 июля. Тогда же сообщалось, что в школе он находился в качестве охранника ЧОП «Альтаир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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