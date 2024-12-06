Суд в Москве приговорил растоптавшего крест блогера к семи годам колонии

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено против Ярмагомедова 17 июля. В этот же день сообщалось, что на допросе у следователя блогер раскаялся в своем поступке. Ярмагомедова арестовали 19 июля. Тогда же сообщалось, что в школе он находился в качестве охранника ЧОП «Альтаир».