Суд в Москве приговорил растоптавшего крест блогера к семи годам колонии
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил блогера Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего христианский крест в прямом эфире, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету администрировать интернет-сайты на восемь лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По данным суда, Ярмагомедов топтал ногой лежащий на полу христианский крест в одной из школ Москвы и транслировал свои действия в прямом эфире в интернете. Он также распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста.
Блогера признали виновным по ч. 1 ст. 148, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено против Ярмагомедова 17 июля. В этот же день сообщалось, что на допросе у следователя блогер раскаялся в своем поступке. Ярмагомедова арестовали 19 июля. Тогда же сообщалось, что в школе он находился в качестве охранника ЧОП «Альтаир».