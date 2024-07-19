Суд в Москве арестовал растоптавшего христианский крест блогера
Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего христианский крест в прямом эфире. К делу также добавилось новое обвинение – в распространении детской порнографии, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Следствием установлено, что мужчина снял на камеру, как он топтал христианский крест и транслировал свой поступок в прямом эфире. В этот момент он находился в помещении московской школы в качестве охранника ЧОП «Альтаир».
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый распространял в Telegram видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе в отношении ребенка возрастом до 14 лет, говорится в сообщении.
Ярмагомедова обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), а также п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего 14-го возраста).
Он пробудет под стражей до 17 сентября.
Уголовное дело об оскорблении чувства верующих было возбуждено против Ярмагомедова 17 июля. В этот же день сообщалось, что на допросе у следователя блогер раскаялся в своем поступке.