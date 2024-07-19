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Суд в Москве арестовал растоптавшего христианский крест блогера

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы взял под стражу дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего христианский крест в прямом эфире. К делу также добавилось новое обвинение – в распространении детской порнографии, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следствием установлено, что мужчина снял на камеру, как он топтал христианский крест и транслировал свой поступок в прямом эфире. В этот момент он находился в помещении московской школы в качестве охранника ЧОП «Альтаир».

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый распространял в Telegram видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе в отношении ребенка возрастом до 14 лет, говорится в сообщении.

Ярмагомедова обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), а также п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего 14-го возраста).

Он пробудет под стражей до 17 сентября.

Уголовное дело об оскорблении чувства верующих было возбуждено против Ярмагомедова 17 июля. В этот же день сообщалось, что на допросе у следователя блогер раскаялся в своем поступке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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