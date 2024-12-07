Суд в США освободил попавшую на рейс без билета россиянку

В декабре 2023 г. телеканал Fox News сообщил, что экономист из России Сергей Очигава приземлился в США без паспорта, визы и авиабилета. Он отправился в США из Копенгагена. Правоохранители обнаружили при нем российское и израильское удостоверения личности и частичную фотографию паспорта на телефоне, на которой были указаны его имя, дата рождения и номер паспорта, но без фотографии владельца документа.