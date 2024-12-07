Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд в США освободил попавшую на рейс без билета россиянку

Ведомости

Суд в Нью-Йорке освободил гражданку России Светлану Дали, которая долетела из Нью-Йорка в Париж без билета. Ее отпустили без уплаты залога, но при соблюдении более десятка условий. Об этом сообщил CNN.

Суд предъявил Дали обвинение в незаконном проникновении на борт самолета. Судья Джозеф Марутолло постановил, что женщина не имеет права посещать аэропорты, должна находиться под GPS-мониторингом и сдать проездные документы. Дали запрещено покидать район ее проживания. Она также должна соблюдать комендантский час, пройти обследование и рекомендованное лечение.

Прокурор Теодора Брук выразила обеспокоенность, что россиянка может сбежать, и назвала произошедшее нарушением безопасности. По ее словам, на допросе госпожа Дали сообщила полицейским, что и ранее предпринимала попытки пройти незамеченной в других аэропортах. В частности, в феврале 2024 г. россиянка пыталась попасть в безопасную зону прилета в международном аэропорту Майами и пройти к самолетам.

26 ноября Дали без посадочного талона смогла пробраться на рейс DL264 авиакомпании Delta Airlines, который летел в Париж. Во время полета женщина пряталась от экипажа в туалете. После приземления воздушного судна в Париже французская полиция задержала Дали. Россиянка просила убежище, но оснований для этого не нашлось. Ее отправили обратно в США.

В декабре 2023 г. телеканал Fox News сообщил, что экономист из России Сергей Очигава приземлился в США без паспорта, визы и авиабилета. Он отправился в США из Копенгагена. Правоохранители обнаружили при нем российское и израильское удостоверения личности и частичную фотографию паспорта на телефоне, на которой были указаны его имя, дата рождения и номер паспорта, но без фотографии владельца документа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных