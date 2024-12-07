Суд в США освободил попавшую на рейс без билета россиянку
Суд в Нью-Йорке освободил гражданку России Светлану Дали, которая долетела из Нью-Йорка в Париж без билета. Ее отпустили без уплаты залога, но при соблюдении более десятка условий. Об этом сообщил CNN.
Суд предъявил Дали обвинение в незаконном проникновении на борт самолета. Судья Джозеф Марутолло постановил, что женщина не имеет права посещать аэропорты, должна находиться под GPS-мониторингом и сдать проездные документы. Дали запрещено покидать район ее проживания. Она также должна соблюдать комендантский час, пройти обследование и рекомендованное лечение.
Прокурор Теодора Брук выразила обеспокоенность, что россиянка может сбежать, и назвала произошедшее нарушением безопасности. По ее словам, на допросе госпожа Дали сообщила полицейским, что и ранее предпринимала попытки пройти незамеченной в других аэропортах. В частности, в феврале 2024 г. россиянка пыталась попасть в безопасную зону прилета в международном аэропорту Майами и пройти к самолетам.
26 ноября Дали без посадочного талона смогла пробраться на рейс DL264 авиакомпании Delta Airlines, который летел в Париж. Во время полета женщина пряталась от экипажа в туалете. После приземления воздушного судна в Париже французская полиция задержала Дали. Россиянка просила убежище, но оснований для этого не нашлось. Ее отправили обратно в США.
В декабре 2023 г. телеканал Fox News сообщил, что экономист из России Сергей Очигава приземлился в США без паспорта, визы и авиабилета. Он отправился в США из Копенгагена. Правоохранители обнаружили при нем российское и израильское удостоверения личности и частичную фотографию паспорта на телефоне, на которой были указаны его имя, дата рождения и номер паспорта, но без фотографии владельца документа.