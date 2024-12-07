«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона
Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале кадры со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых запечатлена Москва, накрытая снегом.
«Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой. Центральный регион России накрыл снегопад», – говорится в сообщении.
6 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на выходных в Московском регионе ожидаются сильные осадки со снегом. За два дня в столице выпадет до 30% от месячной нормы осадков, в городе появятся сугробы. Снежный покров может вырасти до 9 см, это соответствует климатической норме конца первой декады декабря.
Что касается осадков, то в первой половине декабря их ожидается немного, отмечал специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Вторая половина месяца будет снежной – количество осадков ожидается в пределах 45–60 мм.