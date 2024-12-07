«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

6 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на выходных в Московском регионе ожидаются сильные осадки со снегом. За два дня в столице выпадет до 30% от месячной нормы осадков, в городе появятся сугробы. Снежный покров может вырасти до 9 см, это соответствует климатической норме конца первой декады декабря.