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«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

Ведомости

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале кадры со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых запечатлена Москва, накрытая снегом.

«Спутники Роскосмоса следят за циклоном над Москвой. Центральный регион России накрыл снегопад», – говорится в сообщении.

6 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на выходных в Московском регионе ожидаются сильные осадки со снегом. За два дня в столице выпадет до 30% от месячной нормы осадков, в городе появятся сугробы. Снежный покров может вырасти до 9 см, это соответствует климатической норме конца первой декады декабря.

Что касается осадков, то в первой половине декабря их ожидается немного, отмечал специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Вторая половина месяца будет снежной – количество осадков ожидается в пределах 45–60 мм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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